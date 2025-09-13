استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال

استشهد الشاب محمد عيسى علوي (21 عاما) مساء اليوم السبت، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال عند مدخل قرية دير جرير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلن عن استشهاد علوي من قبل الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي برام الله الذي نقل إليه، وذلك بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وكان الشهيد علوي قد أصيب فجر أمس الجمعة بجروح خطيرة بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص صوب مجموعة من الشبان عند الشارع الواصل بين قريتي دير جرير وسلواد المجاورة.

وفي سياق إرهاب المستوطنين المتواصل بالضفة، أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم امرأة واعتقل آخران مساء اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على قريتي الركيز والتوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة 3 فلسطينيين باعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في مسافر يطا.

وقال رئيس مجلس قروي التوانة، محمد ربعي، إن مستوطنين اقتحموا منطقة شِعب التوانة واعتدوا على المواطنين بالضرب ورشقوهم بالحجارة، ما تسبب بإصابة عدد منهم برضوض وجروح، من بينهم سيدة من عائلة العدرة جرى نقلها إلى مستشفى يطا الحكومي، بواسطة طواقم إسعاف الهلال الأحمر.

وذكر الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، أن مستوطنين اقتحموا قرية الركيز واعتدوا على الأهالي بالضرب، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح وكدمات عرف منهم المسن سعيد العمور (60 عاما) الذي بترت ساقه سابقا جراء إطلاق مستوطن الرصاص الحي صوبه بشكل مباشر.

وأضاف مخامرة، أن قوات الاحتلال أعلنت القريتين منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من نقل المسن العمور إلى المستشفى، كما اعتقلت الشاب أشرف العمور والمسن نعيم العدرة (60 عاما) من قرية التوانة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون ما يزيد على 1613 اعتداء خلال شهر آب/ أغسطس الماضي ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، 1182 منها نفذها جنود الاحتلال، فيما نفذ المستوطنون 431 اعتداء، تركزت مجملها في محافظات: رام الله بـ321 اعتداءً، ونابلس بـ 274، والخليل بـ220.

المصدر / فلسطين أون لاين