"وول ستريت جورنال": محاولة اغتيال قادة حماس تمت بصواريخ بالستية

"كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أميركيين كبار، تفاصيل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الدوحة، بعدما أطلقت طائرات حربية إسرائيلية صواريخ باليستية من البحر الأحمر باتجاه العاصمة القطرية، في هجوم فاشل حاول استهداف قادة حركة حماس.

وقال هؤلاء للصحيفة إن جيش الاحتلال استخدم خلال القصف صواريخ باليستية أطلقتها مقاتلات من طراز "إف- 15" و"إف- 35" من البحر الأحمر باتجاه الدوحة.

وذكرت الصحيفة أن العملية، التي جرت الثلاثاء، اعتمدت على إطلاق صواريخ بعيدة المدى مع تجنّب المجال الجوي للدول العربية، ما جعل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جهل حتى اللحظات الأخيرة، على حد قول المسؤولين في البيت الأبيض.

وأوضحت المصادر نفسها أن جيش الاحتلال لم يخطر الجيش الأميركي بالهجوم إلا قبل دقائق من التنفيذ، ولم تقدّم في البداية معلوماتٍ دقيقة عن الهدف، بينما رصدت أجهزة استشعار فضائية أميركية مسار الصواريخ نحو الدوحة.

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير للصحيفة إن الإشعار "جاء قبل وقت قريب جداً من الإطلاق الفعلي للصواريخ إلى درجة أنه لم يكن هناك سبيل لعكس الأمر أو إيقافه".

وأضافت "وول ستريت جورنال" أن القيادة المركزية الأميركية أبلغت رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين الذي أخطر البيت الأبيض.

ووفقاً للصحيفة، وجّه ترامب مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف لإبلاغ القطريين، لكن التحذير وصل بعد سقوط الصواريخ بنحو عشر دقائق.

وأشارت متحدثة باسم البيت الأبيض إلى منشور على "تروث سوشال" لترامب، "القصف أحادي الجانب لقطر، وهي دولة ذات سيادة وحليف وثيق للولايات المتحدة، لا يخدم أهداف إسرائيل أو أميركا".

ومن خلال نشر طائراتها المقاتلة في البحر الأحمر وإطلاق صواريخ وصلت إلى الفضاء، سعت سلطات الاحتلال إلى تجنب الاتهامات بانتهاكها المجال الجوي السعودي في تنفيذ الهجوم.

ودان المسؤولون السعوديون الهجوم، لكنهم لم يشيروا علنًا إلى إطلاق جيش الاحتلال صواريخ فوق أراضيهم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب مطلعين على الحادثة قولهم إن القادة السياسيين لـ"حماس" لم يكونوا في الغرفة التي تعرّضت للقصف، بل كانوا على مقربة، وأصيب بعضهم بجروح خطيرة ونُقلوا على وجه السرعة إلى المستشفى.

وكان جيش الاحتلال قد شن هجوما جويا على الدوحة لاغتيال قادة حركة حماس المقيمين هناك أثناء اجتماعهم لمناقشة أحدث المقترحات الأميركية لإنهاء الحرب في غزة، وتوعد بعدها بمهاجمة قادة الحركة في أي مكان.

وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة إلى جانب مصر، وبمشاركة أمريكية، في مفاوضات غير مباشرة بين حماس والاحتلال، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين