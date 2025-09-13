مستوطنون يقتحمون أطراف بلدة سنجل وقرية أم صفا

اقتحم مستوطنون، مساء اليوم السبت، أطراف بلدة سنجل شمال شرق رام الله، وقرية أم صفا شمال غرب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة الباطن جنوب بلدة سنجل، وتجمهرت في المنطقة، فيما تجمهرت مجموعة أخرى من المستعمرين قرب منازل المواطنين على أطراف قرية أم صفا.

وتتعرض قرى وبلدات محافظة رام الله والبيرة لاعتداءات متكررة ويومية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، تتمثل بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وإحراق المحاصيل الزراعية، وإغلاق مداخل تلك القرى والبلدات.

المصدر / فلسطين أون لاين