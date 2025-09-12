"الأونروا": "إسرائيل" دمرت أكثر من 90% من مراكز الإيواء التابعة لنا في غزَّة

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم الجمعة، أن "لا مكان آمن" في قطاع غزة بعد تزايد أوامر الإخلاء الإسرائيلية لسكان مدينة غزة.

وقال أبو حسنة، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إنّ "إسرائيل تعمل على تهجير نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة إلى الوسط والجنوب".

وأضاف، أن "إسرائيل تعمل على تكديس سكان غزة في منطقة ضيقة جدًا تمهيدًا لتنفيذ مخطط التهجير"، لافتًا إلى أن "إسرائيل" دمرت أكثر من 90% من مراكز الإيواء التابعة للوكالة كليًا أو جزئيًا.

ومن جهته، كشف الناطق باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، محمود بصل، عن حجم الدمار الهائل، الذي سببه عدوان الاحتلال المتواصل على في مدينة غزة، خلال أسبوع واحد فقط، منذ أن أعلن الاحتلال “فتح أبواب الجحيم “على المدينة.

وقال بصل، في بيان، إن البنية التحتية والمناطق السكنية تعرضت لدمار واسع النطاق، وأن أكثر من 50 ألف مواطن في غزة، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، أصبحوا بلا مأوى خلال أقل من أسبوع، في ظل كارثة إنسانية متفاقمة.

وأشار إلى تدمير 12 بناية سكنية يزيد عدد طوابقها عن 7 طوابق، تضم نحو 500 شقة سكنية، ما أدى إلى تشريد أكثر من 10,000 مواطن.

وأوضح، أن الاحتلال قام بقصف وتدمير أكثر من 120 بناية تقل عن 7 طوابق (بمتوسط 3 طوابق لكل بناية)، وتشريد ما يزيد عن 7,200 مواطن.

وذكر، أن الاحتلال ألحق الضرر بأكثر من 500 بناية بشكل جزئي، الأمر الذي حرم ما يقارب 30,000 مواطن من مأواهم، عدا عن تدمير أكثر من 600 خيمة كانت تؤوي نازحين، وتشريد ما لا يقل عن 6,000 مواطن إضافي، عدا عن تدمير كامل لـ 10 مدارس، و 5 مساجد.



المصدر / فلسطين أون لاين