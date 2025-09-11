فلسطين أون لاين

11 سبتمبر 2025 . الساعة 21:49 بتوقيت القدس
"القوات اليمنية": استهداف مطار "رامون" و"هدفين عسكريين" في النقب
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، تنفيذ عملية عسكرية جديدة استهدفت مواقع إسرائيلية، في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن وإسنادًا لغزة.

وقالت في بيان رسمي، إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخًا باليستيًا فرط صوتي من طراز "فلسطين 2" باتجاه هدف عسكري في منطقة النقب المحتلة، مؤكدة أن العملية أصابت هدفها بدقة وأدت إلى فرار أعداد كبيرة من المستوطنين إلى الملاجئ.

كما أوضح البيان أن سلاح الجو المسيّر نفّذ ثلاث هجمات متزامنة، استهدفت طائرتان منها مطار "رامون" في منطقة أم الرشراش، فيما أصابت الثالثة هدفًا عسكريًا آخر في النقب، مشيرًا إلى القوات أن جميع الضربات حققت أهدافها.

وشدد البيان على أن هذه العمليات تأتي ردًا على جرائم الإبادة والتجويع التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك على العدوان الإسرائيلي على اليمن، مؤكدًا أن صنعاء ماضية في "واجبها الديني والأخلاقي والإنساني" تجاه الشعب الفلسطيني.

