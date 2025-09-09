في جباليا.. القسَّام يعلن تفاصيل كمين نوعيّ أدَّى لمقتل طاقم دبَّابة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مسؤوليتها عن كمين جباليا الذي أدى إلى مقتل طاقم دبابة "إسرائيلية" في معارك شمالي قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغٍ عسكري، اليوم الثلاثاء، إن مجاهديها أغاروا صباح أمس الاثنين على موقع عسكري وسط جباليا شمال القطاع، حيث تمكن أحد المقاتلين من اعتلاء دبابة من نوع ميركافاه وإلقاء عبوة العمل الفدائي "برق" داخل قمرة القيادة، ما أسفر عن مقتل وإصابة طاقم الدبابة، ورُصد هبوط مروحي إسرائيلي لإخلاء القتلى والجرحى.

وفي عملية أخرى، أكدت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال في محيط مطاحن المحيط بمحور "موراج" جنوب القطاع بعدد من قذائف الهاون الثقيلة، محققين إصابات مباشرة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا، مساء الاثنين، مقتل أربعة من جنوده في عملية نوعية نفذها مقاتلو المقاومة شمال قطاع غزة، في وقت أكدت فيه وسائل الإعلام العبرية أن تفاصيل الحادثة تشكل "إخفاقًا أمنيًا خطيرًا".

وقال المتحدث باسم الجيش إن الجنود الأربعة قتلوا خلال معارك دارت في مخيم جباليا شمال القطاع.

وسمح الجيش بنشر أسماء ثلاثة من القتلى وهم: أوري لاميد، وغادي كوتل، وعميت آريه ريجف، وجندي رابع ترفض عائلته الكشف عن اسمه، وجميعهم من سلاح المدرعات الكتيبة 52

من جهتها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تفاصيل جديدة عن العملية التي استهدفت دبابة إسرائيلية بين جباليا وأطراف حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل كامل طاقمها.

بحسب الصحيفة، نفذت خلية فلسطينية مكونة من أربعة مقاتلين هجومًا مباغتًا على تحصين عسكري يضم عناصر من الكتيبة 50 في لواء "ناحال" وقوة مدرعات من لواء 401.

المقاومون تمكنوا من الاقتراب من دبابة عائدة من نشاط ميداني، وأطلقوا النار على قائدها، قبل أن يلقوا عبوة ناسفة عبر فتحتها، ما أدى إلى اشتعال النيران داخلها ومقتل الطاقم.

التحقيقات الإسرائيلية رجّحت أن المقاتلين تسللوا عبر نفق لم يُكتشف بعد، في وقت كان قادة الموقع منشغلين بجلسة تقييم للوضع. الإعلام العبري أشار إلى أن المباغتة جاءت فور عودة الدبابات إلى موقعها، ما زاد من عنصر المفاجأة ودقة التنفيذ.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، تكبد الاحتلال خسائر بشرية ومادية ضخمة، حيث بلغ عدد القتلى في صفوف الجنود والضباط الإسرائيليين قرابة أكثر من 900 قتيل، إلى جانب آلاف الإصابات، تتفاوت بين طفيفة ومتوسطة وشديدة.

ورغم الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدها "الجيش الإسرائيلي" منذ بدء الحرب، يلاحَظ تكتم رسمي شديد حول الأرقام الحقيقية للقتلى والجرحى بين صفوف الجيش وقوات الأمن.

وتتعمد السلطات العسكرية والإعلام الرسمي نشر بيانات محدودة أو مجتزأة، مع التركيز على أعداد ضحايا العمليات دون التطرق إلى حالات الصدمات النفسية أو الإصابات غير القاتلة والإعاقات طويلة المدى.