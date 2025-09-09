قطر تدين استهداف مقر وفد حماس المفاوض في الدَّوحة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة، واصفة إياه بـ"الاعتداء الإجرامي" و"الانتهاك الصارخ للقوانين والأعراف الدولية" وتهديدًا مباشرًا لأمن القطريين والمقيمين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان رسمي أن الجهات الأمنية والدفاع المدني باشرت فورًا التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة.

وشددت قطر على أنها "لن تتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم"، مؤكدة أن التحقيقات جارية على أعلى مستوى وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور توفرها.

وكشفت وسائل إعلام، مساء الثلاثاء، أن انفجارات وقعت في العاصمة القطرية الدوحة وسط أنباء عن عملية استهداف مقر حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطر.

وأوضحت المصادر، أن أكثر من 10 انفجارات متتالية سمع دويها في العاصمة القطرية الدوحة، مع تصاعد لأعمدة الدخان في سماء المدينة.

من جانبها، قالت مصادر قيادية في حماس لقناة الجزيرة إن الانفجار استهدف الوفد المفاوض للحركة أثناء اجتماعه في الدوحة.

وأوضحت أن الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.