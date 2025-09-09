الأونروا: قصف الأبراج العالية بغزَّة شرَّد العديد من العائلات ولا بدَّ من وقف فوري لإطلاق النَّار

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنَّ الهجمات على الأبراج السكنية بغزة أدت إلى نزوح عشرات العائلات وترك العديد منها في الشوارع دون مأوى.

ودعت "الأونروا" إلى وقف إطلاق النار الآن، مؤكدة أنه مع القيود الشديدة على وصول المساعدات تتفاقم معاناة النازحين.

ومن جهته، أكد الدفاع المدني في قطاع غزة أن المدينة تعيش واحدة من أصعب الكوارث الإنسانية، بعد موجة قصف عنيف خلال 72 ساعة فقط، أدت إلى تدمير أبراج سكنية وخيام نازحين، وترك آلاف المدنيين في العراء.

وأوضح الدفاع المدني، أن طائرات الاحتلال قصفت خمسة أبنية شاهقة يزيد ارتفاعها عن سبعة طوابق، وتضم 209 شقق، كان كل منها يؤوي ما لا يقل عن 20 شخصاً في ظل الظروف الطارئة الراهنة، ما يعني أن أكثر من 4100 طفل وامرأة وكبير سن باتوا بلا مأوى. كما جرى تدمير أكثر من 350 خيمة، كانت كل واحدة منها تؤوي نحو عشرة أشخاص، وهو ما يرفع عدد من فقدوا ملاذهم الأخير إلى 3500 نازح إضافي.

وفي 7 أغسطس/ آب الماضي، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن "إسرائيل" منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 دمرت 88 بالمئة من البنى التحتية في قطاع غزة بما يشمل المنازل، وأنه لم يعد لمعظم النازحين أماكن يعيشون فيها إلا المدارس وبعض مباني الجامعات.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و522 شهيدًا و163 ألفا و96 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين