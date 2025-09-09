مسيّرة تستهدف قاربًا ضمن أسطول الصُّمود العالمي والهيئة تؤكد: لن نتراجع

أظهر مقطع فيديو بثه نشطاء لحظة اشتعال النيران في القارب الرئيسي لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة قبالة سواحل تونس في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

ويظهر في الفيديو قارب في البحر ويسقط عليه من الأعلى جسم مشتعل مما أدى إلى اشتعال النيران في القارب.

وذكرت "اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة" التي نشرت المقطع المصور على حسابها بفيسبوك أن مقطع الفيديو تم التقاطه من قارب آخر من أسطول الصمود ويُظهر اللحظة التي ضرب فيها قارب " فاميلي" من الأعلى.

بطائرات مسيرة ما أدى لحريق جزء منها .. pic.twitter.com/0nEkTRI9zx — Esraa Alshikh إسراء الشيخ (@Esralshikh) September 8, 2025

وفي وقت سابق، أفادت إدارة أسطول الصمود بأن القارب الرئيسي فيه تعرض، في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، لهجوم أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وقال تياغو أفيلا العضو بإدارة أسطول الصمود للجزيرة إن السفينة فاميلي تم استهدافها بمسيّرة حارقة قبالة سواحل تونس، وكان على متنها عدد من أعضاء فريق الأسطول لكنهم لم يصابوا بأذى، في حين قال الناطق الرسمي باسم الأسطول سيف أبو كشك إن الأسطول سيواصل إبحاره رغم الاستهداف.

وكان من المقرر انطلاق الأسطول من ميناء سيدي بوسعيد التونسي في وقت لاحق بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المضروب على قطاع غزة.

Family - the boat that I was on along with Greta Thunberg and other organisers - has been struck in a suspected drone attack, causing a fire that the crew quickly extinguished.



No one was injured and the boat only has minor damage. pic.twitter.com/XKjSTIQIwy — Kieran Andrieu (@kieran_andrieu) September 8, 2025

وتمكنت الشرطة التونسية من السيطرة على النيران وإخمادها، وقالت إن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات.

من جانبها، ذكرت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، عبر حسابها في منصة إكس، أن الاحتمال الأكثر ترجيحا هو أن القارب تعرض لهجوم بمسيّرة.

وأضافت ألبانيزي أن قاربين ضمن أسطول الصمود في طريقهما حاليا إلى تونس وهما بحاجة إلى حماية عاجلة.

بدورها، قالت وكالة رويترز نقلا عن فريق الأسطول، أن القارب الذي تعرض لهجوم كان يحمل أعضاء اللجنة التوجيهية للأسطول.

وفور إعلان خبر الهجوم بمسيرة على السفينة توافد عدد كبير من النشطاء والمواطنين إلى الميناء تضامنا مع الأسطول وقد رفعوا العلم الفلسطيني والهتافات الداعمة لغزة وللمقاومة.

المصدر / وكالات