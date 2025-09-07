تضرر كابلات في البحر الأحمر يُربك خدمات "الإنترنت"... دول عديدة تتأثر

وكالات/ فلسطين أون لاين

فوجئ مواطنون في عدد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية بتوقف أو تباطؤ خدمات الإنترنت، نتيجة انقطاع كابلات بحرية في البحر الأحمر، وسط غياب إعلان رسمي يوضح السبب المباشر للحادثة.

ووفقاً لمعلومات أولية، سجّل مستخدمون في الإمارات تباطؤاً كبيراً في الشبكة، خصوصاً لدى شركتي دو واتصالات، بينما تأثرت خدمات الإنترنت بدرجات متفاوتة في الهند وباكستان.

وفي تركيا، تحدث نائب وزير النقل والبنية التحتية لشؤون الاتصالات عمر فاتح سايان عن اضطراب في بعض خدمات غوغل، بينها يوتيوب، شمل تركيا وأجزاء من أوروبا.

كما نشرت هيئة مراقبة الإنترنت المحلية خريطة أظهرت تأثر جنوب شرق أوروبا وأجزاء من أوكرانيا وروسيا وغرب أوروبا بالانقطاع.

مايكروسوفت: اضطرابات في الخدمة

شركة مايكروسوفت حذرت مستخدمي خدمتها السحابية أزور من تأثر حركة البيانات نتيجة أعطال في كابلات الألياف الضوئية تحت البحر الأحمر، مشيرة إلى أن بعض المسارات عبر الشرق الأوسط تشهد زيادة في زمن الوصول، في حين جرى تحويل جزء من البيانات عبر مسارات بديلة لتفادي الانقطاع الكامل.

وأوضحت الشركة أنها تتابع الوضع وتقدم تحديثات يومية، مؤكدة أن حركة البيانات غير المارة عبر الشرق الأوسط لم تتأثر.

في ظل الاتهامات التي وُجهت في السابق لجماعة الحوثيين في اليمن بشأن نوايا استهداف الكابلات البحرية بالبحر الأحمر، عادت المخاوف للظهور مجدداً. لكن الجماعة كانت قد نفت سابقاً مهاجمة هذه الخطوط.

وتزامن ذلك مع تقارير من منظمة NetBlocks أشارت إلى أن سلسلة انقطاعات أصابت أنظمة الكابلات SMW4 وIMEWE، ما أدى إلى تدهور الاتصال في عدة دول، محذّرة من أن إصلاح هذه الأعطال قد يستغرق أسابيع.

ويُشار إلى أن البحر الأحمر شهد في العامين الماضيين تصاعداً في التوترات البحرية، حيث استهدف الحوثيون أكثر من مئة سفينة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أسفر عن إغراق أربع سفن ومقتل ما لا يقل عن ثمانية بحارة.

