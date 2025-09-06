القسام تعلن استهداف دبابات إسرائيلية وتقصف تجمعا لجنود الاحتلال

فلسطين أون لاين

06 سبتمبر 2025 . الساعة 18:30 بتوقيت القدس
القسام تواصل التصدي لقوات الاحتلال التي تستعد لتنفيذ عدوان عربات جدعون 2

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن تنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري إن مقاتليها استهدفوا يوم 31 أغسطس/آب 2025 ثلاث دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافاه" في محيط مسجد صلاح الدين ومستوصف الزيتون جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، وذلك بعد عودتهم من خطوط المواجهة.

وفي بلاغ آخر صدر، أكدت الكتائب أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعًا لجنود الاحتلال وآلياته قرب صالة المهند في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس.

وتستمر فصائل المقاومة في غزة في تنفيذ عمليات ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، خاصة في مدينة غزة، التي يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي للهجوم عليها وفق العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "عربات جدعون 2″.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي هجوما واسعا على حي الزيتون تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة وقصف مدفعي وإطلاق نار عشوائي وتهجير قسري.

وقد استدعى جيش الاحتلال 40 ألفا من قوات الاحتياط، وخاطب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء أمس جنود الاحتياط الذين بدؤوا الالتحاق بوحداتهم بالقول "إن مسار توسيع الحرب وصل مرحلة الحسم"، وفق تعبيره.

