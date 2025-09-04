سرايا القدس تدكُّ مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في حي الزيتون

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، إنها استهدفت "مقر قيادة وسيطرة للعدو الصهيوني" في حي الزيتون وسط قطاع غزة، باستخدام قذائف الهاون.

وأوضحت السرايا، في بلاغ عسكري، أن العملية جرت بالتعاون مع كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح.

ويوم أمس، بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد مصوّرة من سلسلة عملياتها العسكرية "عصا موسى"، التي تستهدف قوات وآليات الاحتلال في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات ثلاثة من مقاتلي القسام يخرجون من أحد المنازل المدمرة لاستهداف دبابة ميركافا وناقلة جند إسرائيلية في شارع الغباري.

حيث بادر أحد المقاتلين بإطلاق قذيفة "الياسين 105" نحو الدبابة، فيما زرع مقاتل آخر عبوة "العمل الفدائي" على ناقلة الجند قبل أن ينسحب بسلام لتنفجر لاحقًا.

كما وثّقت المشاهد مقاومًا يعتلي دبابة إسرائيلية محاولًا فتح قمرة القيادة لإلقاء عبوة ناسفة بداخلها، إلا أن إغلاقها من الداخل حال دون ذلك، ليقوم المقاتلون باستهدافها ودبابة أخرى مجاورة بقذائف "الياسين" والأسلحة الرشاشة.

وأكدت كتائب القسام أن هذه العمليات تأتي في إطار سلسلة "عصا موسى"، التي انطلقت مؤخرًا ردًا على عملية الاحتلال المسماة "عربات جدعون 2"، مشددة على أن ما تم نشره "ليس إلا غيضًا من فيض" مما ينتظر العدو في غزة.

وقال مصدر قيادي إن كتائب القسام تستلهم تجربتها السابقة في عملية "حجارة داود" التي أفشلت "عربات غدعون"، مضيفًا أن "عصا موسى" ستحمل ما يوازي المعجزات في مواجهة العدوان .