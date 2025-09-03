فلسطين أون لاين

03 سبتمبر 2025 . الساعة 13:10 بتوقيت القدس
المكتب الحكومي: الاحتلال يحرم 785 ألف طالب ويُدمِّر البنية التحتية المدرسية في غزَّة

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل للعام الثالث على التوالي، حرمان أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من بدء عام دراسي جديد، في جريمة ممنهجة ترقى إلى إبادة ثقافية وتعليمية تطال أكثر من 785 ألف طالب وطالبة و25 ألف معلم، جراء التدمير الواسع للبنية التحتية التعليمية بفعل العدوان المتواصل.

وأكد المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنَّ الأضرار التي تسبب بها الاحتلال وعدوانه المستمر؛ طالت أكثر من 95% من مدارس القطاع، حيث تحتاج أكثر من 90% من المباني المدرسية إلى إعادة بناء أو تأهيل رئيسي، بعد أن تعرض 662 مبنى مدرسياً، أي نحو 80% من إجمالي المدارس، لضربات مباشرة، إضافة إلى تصنيف 116 مدرسة أخرى بأنها "متضررة".

وأوضح، أنَّ الاحتلال حرم عشرات آلاف الطلبة من حقهم في التعليم، ودمّر كلياً 163 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية، وتضرر جزئياً 388 مؤسسة تعليمية، فيما تضرر 70% من المدارس المستخدمة كملاجئ، وكانت محافظتا شمال غزة ورفح الأكثر تضرراً بنسبة تفوق 95%.

وأشار إلى أنَّ الاحتلال ارتكب مجازر بشعة بحق 13,500 طالب شهيد، و830 من المعلمين والكادر التربوي، و193 من العلماء والأكاديميين والباحثين، في استهداف ممنهج يضرب حق الأجيال في التعليم ويشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وحقوق الطفل.

وشدد المكتب الحكومي على أنَّ الجرائم التي ينفّذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل ممنهج يمثل تدميراً متعمداً للركائز المدنية الأساسية، ويستدعي تحركاً جدياً وعاجلاً وحاسماً وفاعلاً من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختلفة لوقف هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #تدمير مدارس غزة #طلاب غزة في الحرب

