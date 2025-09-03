فلسطين أون لاين

03 سبتمبر 2025 . الساعة 12:43 بتوقيت القدس
شهيد برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، أن الشاب محمد جمال عمر مدني (25 عاماً) أصيب برصاص الاحتلال الحي في يده، ونُقل إلى المستشفى حيث أُعلن استشهاده متأثرا بإصابته.

وكانت قوات "إسرائيلية" خاصة قد تسللت إلى مخيم بلاطة بمركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وحاصرت أحد المنازل، وسط اقتحام المزيد من التعزيزات، وانتشار في أزقة المخيم، وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما اعتقلت الشاب مجاهد خديش عقب محاصرة منزله داخل المخيم. 

