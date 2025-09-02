التعليم: الاحتلال قَتَلَ أكثر من 18 ألف طالب بغزَّة والضَّفة منذ بدء الإبادة

قالت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، إن 18 ألفاً و651 طالبا استُشهدوا فيما أصيب 29 ألفاً و114 بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 18 ألفاً و508 طالباً، بينما أصيب 28 ألفاً و142 طالباً.

وفي الضفة الغربية، استُشهد 143 طالبا وأصيب 972 آخرون، إضافة إلى اعتقال 792.

وأشارت إلى استشهاد 972 معلما وإداريا وأصيب 4538 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 199 في الضفة.

وتدمّرت 172 مدرسة حكومية بالكامل في قطاع غزة، إضافة إلى 63 مبنى تابعا للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية وأكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" للقصف والتخريب.

وأدى عدوان الاحتلال إلى إزالة ما مجموعه 25 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي، أما في الضفة فقد تعرضت 152 مدرسة للتخريب، و8 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وتخريب، إضافة إلى تأجيل العام الدراسي بسبب الأزمة المالية نتيجة تواصل استيلاء الاحتلال على أموال المقاصة.

المصدر / وكالات