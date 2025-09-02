فلسطين أون لاين

02 سبتمبر 2025 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
حماس: اعتقال رئيس بلدية الخليل إمعان في نهج الاحتلال الهمجي واستهدافه لكل مكونات شعبنا

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن إقدام قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، على اعتقال رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة، بعد أن اقتحمت منزله بقوة عسكرية كبيرة وعبثت بمحتوياته مخلفة أضراراً كبيرة، هو إمعان في نهج الاحتلال العدواني الهمجي واستهدافه لكل مكونات شعبنا.

وأوضحت "حماس" في بيان صحفي، أنَّ هذا الاعتداء والاعتقال الغاشم يأتي في سياق الاستهداف الخطير الذي تتعرض له مدينة الخليل من قبل حكومة الإرهاب الصهيوني ومخططاتها لضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ودعت "حماس" أهلنا في الخليل وعشائرها المناضلة لأن يكونوا السياج الحامي للمشروع الوطني، وأن يقفوا سداً منيعاً أمام كل مخططات الاحتلال التي تستهدف المدينة.

وشددت على أنَّ كل محاولات الاحتلال لاستنساخ تجارب سابقة ستفشل كما فشلت روابط القرى، مؤكدةً أن شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة سيواصلون النضال حتى تحقيق حلم التحرير والاستقلال.

وجددت "حماس" دعوتها لكافة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والضغط على الاحتلال لوضع حد لهذه الانتهاكات المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

