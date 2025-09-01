مستوطن يدهس طفلة فلسطينية جنوبي الخليل

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أصيبت طفلة مساء الاثنين، بجروح ورضوض مختلفة جراء دهسها من قبل مستوطن إسرائيلي في بلدة السموع جنوب الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الطفلة جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، في وقت يواصل فيه المستوطنون اعتداءاتهم المتكررة بحق الفلسطينيين في المنطقة.

وفي سياق متصل، أقدم مستوطنون على إحراق عشرات الدونمات الزراعية المزروعة بالزيتون والكرمة واللوزيات في بلدة سعير شمال شرق الخليل، تعود ملكيتها لعائلتي الشلالدة والطروة.

وشهدت المنطقة اعتداءات طالت المزارعين وأملاكهم، وسط محاولات حثيثة لتهجير الأهالي لصالح التوسع الاستيطاني.

ويأتي هذا التصعيد في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 224 ألف فلسطيني، وفق وزارة الصحة في غزة.

وبحسب معطيات فلسطينية، فقد أدت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة منذ بدء الحرب إلى استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينيًا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 18 ألفًا و500 شخص.