سلوفينيا: غزة تخسر ما يقارب صفًا من الطلبة يوميًا بسبب القصف والتجويع

01 سبتمبر 2025 . الساعة 20:45 بتوقيت القدس
وكالات/ فلسطين أون لاين

قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاغون، إنه "كل يوم يُفقد في غزة ما يقارب صفًا من الطلبة نتيجة القصف المتواصل والتجويع المتعمد".

وأضافت فاغون في تصريح صحفي أن "الدعم المنقذ للحياة يُمنع عن السكان بشكل متعمد، وأن عائلات كاملة تمحى أمام أعين العالم".

وأكدت فاغون أن السلام يتطلب العدل، مشيرة إلى أن بلادها فرضت عقوبات على وزراء إسرائيليين ومنعت التعاملات المتعلقة بالأسلحة مع دولة الاحتلال.

وأشارت إلى أن سلوفينيا اعترفت بدولة فلسطين، وستدعو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوسيع نطاق الاعتراف بها، كما تدرس الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ولفتت إلى أن الوضع الإنساني في غزة بات كارثيًا، وأن الطلاب والمدارس يعانون من نقص حاد في المواد التعليمية، مما يهدد مستقبل جيل كامل.

كما أكدت أن بلادها تعمل مع شركاء دوليين لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمدارس والطلاب، مشددة على أن استمرار حصار غزة يفاقم أزمة التعليم ويزيد من معاناة المدنيين، خصوصًا الأطفال.

وترتكب قوات الاحتلال، بدعم أمريكي مطلق، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني المحاصر، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / وكالات
