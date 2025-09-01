الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية تؤكد ارتكاب "إسرائيل" إبادة بغزَّة

أعلنت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم، اليوم الاثنين، أنها أقرت قرارًا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب "إسرائيل" إبادة جماعية في غزة.

وأيّد 86% من المصوتين من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار، الذي ينص على أن سياسات "إسرائيل" وأفعالها في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,426 شهيدًا و 48,619 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 63,557 شهيدًا و 160,660 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، وفقًا لتقرير وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين