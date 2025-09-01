الاحتلال يقصف مستشفى شهداء الأقصى للمرة الــ14 منذ بدء الإبادة الجماعيَّة

ارتكب الاحتلال جريمة جديدة، عقب قصف طائراته الحربية خيمة للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة وتحديداً قرب العيادة الخارجية بالمستشفى، ما أدى إلى وقوع إصابات مكان القصف وإلحاق أضرار مادية وتهديد حياة عشرات المرضى داخل المستشفى لخطر الموت بشكل مباشر.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إنّ "هذا الاستهداف الإجرامي يأتي للمرة الرابعة عشرة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.

وأوضح أنَّ هذا الاستهداف تكرارٌ ممنهج لجرائم القصف التي طالت المستشفى ذاته، وهو ما يعكس إصراراً واضحاً على استهداف البنية الصحية، وانتهاك القوانين الدولية التي تحظر المساس بالمرافق الطبية والمدنيين".

ورصد المكتب الحكومي التواريخ التي قصف الاحتلال فيها داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى لأول مرة في 10 يناير 2024، والمرة الثانية 31 مارس 2024، والاستهداف الثالث في 22 يوليو 2024.

وتابع: "قُصفت المستشفى للمرة الرابعة في 4 أغسطس 2024، والخامسة في 5 سبتمبر 2024، والسادسة في 27 سبتمبر 2024، والمرة السابعة في 7 أكتوبر 2024".

وذكر أن الاحتلال استهدف "شهداء الأقصى" في المرة الثامنة بتاريخ 14 أكتوبر 2024، ويوم 9 نوفمبر 2024 جدد قصفها عليها، وعاد وقصفها بتاريخ 13 أبريل 2025، بينما قصف سطح المستشفى 3 مرات بـ 3 مسيرات يوم 4 يونيو 2025.

وأضاف الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال قصف المستشفى ذاته للمرة الـ 12 يوم 30 يونيو 2025، والـ 13 في الـ 15 من أغسطس وعاد وقصفها للمرة الـ 14 فجر اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025.

وأدان بأشد العبارات هذا العدوان الهمجي والمستمر ضد المستشفيات، والذي يمثل خرقاً فاضحاً لكافة المواثيق الدولية والإنسانية.

وحمّل المكتب الحكومي "الاحتلال الإسرائيلي"، ومعه الإدارة الأمريكية والدول المتواطئة، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المُمنهجة، التي تندرج ضمن سياسة واضحة لتدمير البنية الصحية.

وجدَّد مطالبته العاجلة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظماتها الإنسانية والحقوقية، بالتحرك الفوري للجم العدوان ووقف هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وبتوفير حماية دولية عاجلة للمستشفيات والعاملين فيها في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين