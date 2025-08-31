في أكبر مهمة تضامنية.. "أسطول الصمود العالمي" يبحر إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي

يبحر من مدينة برشلونة الإسبانية، اليوم الأحد، أسطول يحمل مساعدات إنسانية وناشطين، في محاولة لكسر الحصار غير القانوني الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وستغادر السفن التي لم يُحدَّد عددها بعد، الميناء الكاتالوني لفتح ممر إنساني، ووضع حدٍّ للإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني»، بحسب منظمي هذه المبادرة التي أُطلق عليها "أسطول الصمود العالمي".

وقال الناشط البرازيلي تياغو أفيلا، لصحافيين في برشلونة الأسبوع الماضي، "ستكون هذه أكبر مهمة تضامنية في التاريخ»، إذ «سيشارك فيها عدد كبير من حيث الأشخاص والسفن، يفوق كل محاولات الوصول إلى غزة".

ويُفترَض أن تشارك في الأسطول «عشرات» السفن الإضافية التي ستنطلق من تونس ودول أخرى مطلة على البحر الأبيض المتوسط في الرابع من سبتمبر/ أيلول، إضافة إلى مظاهرات و"نشاطات متزامنة" في 44 دولة، وفق ما أفادت على «إنستغرام» الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، وهي عضوة اللجنة التوجيهية في "أسطول الصمود العالمي".

وقالت تونبرغ، إن السفن في هذا الأسطول الجديد المتجه إلى القطاع الفلسطيني «ستسعى للوصول إلى غزة، وتسليم المساعدات الإنسانية وإعلان فتح ممر إنساني، ثم جلب مزيد من المساعدات، وبالتالي كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني على غزة بشكل نهائي".

وأضافت: "لم يكن ينبغي أن توجد مهمة مماثلة»، موضحة أنه «يجب أن يقع على عاتق حكوماتنا ومسؤولينا المنتخبين العمل والسعي للدفاع عن القانون الدولي، ومنع جرائم الحرب، ومنع الإبادة الجماعية»، لكنهم "يفشلون في ذلك، وبذلك يخونون الفلسطينيين، بل البشرية جمعاء".

وتابعت: "للأسف، الأمر متروك لنا، نحن المواطنين العاديين، لتنظيم" هذا الأسطول.

وسيشارك في هذه المبادرة ناشطون من بلدان عدة، بالإضافة إلى نواب أوروبيين وشخصيات من بينهم رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو. ولم يُحدِّد المنظمون عدد السفن أو ساعة انطلاقها.

وقالت النائبة اليسارية البرتغالية، ماريانا مورتاغوا، المشارِكة في الأسطول: "إنها مهمة قانونية بموجب القانون الدولي".

وتأتي هذه المبادرة الجديدة بعد فشل محاولة مماثلة لتوصيل المساعدات إلى غزة، شاركت فيها أيضاً غريتا تونبرغ.

ففي 9 يونيو/ حزيران، اعترضت قوات الاحتلال سفينة "مادلين" الشراعية التي كانت تقل 12 ناشطاً من فرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا والسويد وإسبانيا وهولندا، على مسافة نحو 185 كيلومتراً غرب ساحل غزة.

المصدر / وكالات