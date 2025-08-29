فلسطين أون لاين

أبو عبيدة يحذّر: أسرى العدو في ميادين القتال وسنوثّق كل خسارة

29 اغسطس 2025 . الساعة 19:34 بتوقيت القدس
أبو عبيدة يحذّر: أسرى العدو في ميادين القتال مع مجاهدينا وسنوثّق كل خسارة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام أن خطط العدو الاجرامية باحتلال غزة ستكون وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية، وأن جيش الاحتلال سيدفع ثمنها من دماء جنوده، مع زيادة فرص أسر جنود جدد.

وأضاف أبو عبيدة، في كلمة له عبر منصة "تليغرام"، اليوم الجمعة، أن المجاهدين في حالة استنفار وجهوزية كاملة، ومعنوياتهم عالية، وسيقدّمون نماذج فذّة في البطولة والاستبسال، ولقن الغزاة دروسًا قاسية بعون الله.

وأشار أبو عبيدة إلى أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ووزرائه قرروا تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف وإخفاء معظم جثث القتلى، وهو ما ستتحمل الحكومة والجيش الإسرائيلي كامل المسؤولية عنه.

وتابع الناطق باسم القسام: "سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا، وسيكونون مع مجاهدينا في ميادين القتال وفي ظروف المخاطرة والمعيشة نفسها، وسنعلن عن كل أسير يُقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثبات مقتله".

