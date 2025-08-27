30 إصابة برصاص وغاز الاحتلال خلال اقتحام نابلس

أصيب 30 مواطنًا فلسطينيًا، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي العسكري المستمر منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء، على البلدة القديمة في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها الطبية تعاملت مع 27 حالة اختناق بالغاز السام؛ نُقلت إحداها لاستكمال العلاج في مشافي نابلس، خلال عدوان الاحتلال المستمر.

وأشارت إلى أن طواقمها أخلت 3 حالات مرضية من داخل البلدة القديمة في نابلس، بالإضافة لنقل 3 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إثر مواجهات مع قوات الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مدينة نابلس، وفرض حصار على بلدتها القديمة، منذ قرابة 11 ساعة، حيث تخلله اعتقال مواطن، وإخلاء عدد من المنازل.

وأسفر الاقتحام حتى اللحظة عن اعتقال شاب وطفل، وإجبار عدة عائلات على إخلاء منازلها، إضافة إلى تفتيش عشرات المنازل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعشرات الآليات العسكرية، وتمركزت في وسطها، وفرضت حصارا على بلدتها القديمة، وشرعت بمداهمة منازل المواطنين داخلها، وأجبرت عدة عائلات على إخلاء منازلها في حي القصبة، وأبلغتهم بالعودة عصرا.

وذكرت أن قوات الاحتلال انتشرت في أحياء المدينة، ونشرت القناصة في منطقة شارع سفيان وميدان الشهداء وسط المدينة، كما اقتحمت عدة محلات تجارية في منطقة رأس العين.

يُذكر أن البلدة القديمة في مدينة نابلس عاشت واحدة من أعنف عمليات الاقتحام الإسرائيلية وأطولها منذ سنوات، بتاريخ 11-6-2025، حين اجتاحت قوات كبيرة من جيش الاحتلال أزقة المدينة التاريخية، وسط إطلاق نار كثيف وقنابل الغاز المسيل للدموع، واقتحام المنازل عنوة، وإجبار العائلات على مغادرة منازلها، ونهب المحلات التجارية وتدميرها، وتحويل مبانٍ تاريخية إلى ثكنات عسكرية كما جرى مع خان الوكالة، حتى صور الشهداء لم تسلم من حقدهم.

المصدر / وكالات