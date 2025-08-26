آخر التطورات.. حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 690

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ690، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من أزمة حادة وخطيرة في أرصدة بنوك الدم داخل مستشفيات قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان والحصار الخانق مع تزايد أعداد الجرحى والمرضى بشكل يومي.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنَّ الاحتياج اليومي من وحدات الدم ومكوناته يزيد عن 350 وحدة دم، مشيرةً إلى أنَّ نوعية الإصابات الخطيرة التي تصل للمستشفيات تتطلب وحدات إضافية من الدم لإنقاذ الحياة .

وأشارت إلى تراجع مصادر تعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته بما فيها حملات التبرع المجتمعية نظرا لتفشي المجاعة وسوء التغذية .

ووجَّهت وزارة الصحة نداءً عاجلاً إلى كافة الجهات المعنية لتعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في المستشفيات.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,900 شهيدًا و 46,218 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,744 شهيدًا و 158,259 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون في قصف مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط نقابة العمال شمالي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 8 شهداء برصاص الاحتلال تجاه طالبي المساعدات في منطقتي نيتساريم وسط القطاع، وموراج جنوب القطاع.

وارتقى شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة أبو زبيدة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما ارتقى شهيدان إثر قصف الاحتلال خيمة بمنطقة السوارحة غرب النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 مواطنين هم أب وأم وأطفالهما جراء قصف الاحتلال خيمة في مواصي مدينة خان يونس.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي غارتين على مناطق شرق مدينة غزة، فيما واصل جيش الاحتلال عمليات نسف المباني السكنية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار تجاه خيام النازحين في منطقة فش فرش غربي مدينة خان يونس.

وفجَّرت قوات الاحتلال عدة روبوتات مفخخة في منازل المواطنين بمنطقة جباليا البلد، شمالي قطاع غزة.

وذكرت مصادر صحفية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة الدهشان في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

واستهدف الاحتلال شقة سكنية في شارع الجلاء غربي مدينة غزة، ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

وأطلقت طائرات الاحتلال "كواد كابتر" نيران رشاشاتها تجاه منازل المواطنين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وارتقى شهيد وسجلت إصابتان جراء إطلاق طائرة "كواد كابتر" إسرائيلية قنابل متفجرة، على منازل المواطنين بالقرب من مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة شمال قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين