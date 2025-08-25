وزير خارجية هولندا المُستقيل: حكومة نتنياهو فقدت شرعيتها في نظر العالم

انتقد وزير خارجية هولندا المستقيل كاسبار فيلدكامب حكومة نتنياهو واصفًا إياها بـ"الفاقدة لشرعيتها في نظر العالم".

وأكد فيلدكامب، أنَّ العملية في مدينة غزة وتصرفات مجلس نتنياهو المصغر تضر بأمن "إسرائيل"، مشددًا على ضرورة إنهاء الحرب.

ويوم الجمعة، قدَّم وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، استقالته من منصبه، بعد جدل بشأن فرض عقوبات محتملة على الاحتلال "الإسرائيلي" خلال جلسة حكومية.

ونقلت وكالة "إيه أن بي" للأنباء عن فيلدكامب قوله في خطاب الاستقالة: "أرى أنني لست في موقع يخولني اتخاذ إجراءات إضافية ذات أهمية من أجل الضغط على إسرائيل".

وقال فيلدكامب، إن الإجراءات التي اقترحها تمت “مناقشتها بشكل جدي” لكنها واجهت معارضة في العديد من اجتماعات مجلس الوزراء. وعليه، قرر الوزير الاستقالة، معتقدا أنه لا يملك "ثقة كافية في قدرته على العمل كوزير للخارجية في الأسابيع والأشهر والسنة المقبلة".

وصرح النائب عن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، إريك فان دير بورغ، بأنه "صدم"، من قرار وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، بينما أعربت أحزاب المعارضة اليسارية عن خيبة أملها بشكل رئيسي من فشل فيلدكامب في حشد الدعم لهذه الإجراءات.

وكان كاسبر فيلدكامب قد صرح لوسائل الإعلام، بأنه يرغب في اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل، على الرغم من أن نقاشا برلمانيا استمر 5 ساعات أوضح أن حكومة تصريف الأعمال منقسمة، وأن فيلدكامب لم يُنسّق رغباته مع بقية أعضاء الحكومة، ولم يرغب حزبا "BBB" و"VVD" تحديدا في تجاوز الإجراءات المعمول بها حاليا.

من جانب آخر، ذكر موقع "نوس/ NOS" الإخباري الهولندي، نقلا عن مصادر في حزب العقد الاجتماعي الجديد، أن بقية وزراء الحزب في الحكومة قدموا استقالاتهم عقب قرار فيلدكامب.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدًا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين