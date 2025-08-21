حماس: عملية شرق رام الله البُطوليَّة ردٌّ مشروع على جرائم الاحتلال ومستوطنيه

حيّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأيادي البطولية التي نفّذت العملية قرب قرية المغير شرق رام الله، والتي أسفرت عن إصابة أحد المستوطنين، بعد أن انهال عليه مقاوم بطل بالضرب رغم تعطل مسدسه، ثم انسحب من المكان بسلام.

وقالت "حماس" في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنّ هذه العملية تعكس شجاعة وإقدام أبناء شعبنا في الضفة الغربية، وتؤكد استمرار جذوة المقاومة فيها، وهي ردّ مشروع على الجرائم المتصاعدة التي ينفذها الاحتلال الفاشي وقطعان مستوطنيه المسلحين ضد شعبنا، من حرب إبادة وحشية في قطاع غزة تستهدف المدنيين العزّل، إلى انتهاكات خطيرة ومتواصلة في الضفة الغربية.

ودعت جماهير شعبنا وشبابنا الثائر في الضفة والقدس المحتلتين إلى مواصلة وتصعيد الانتفاض في وجه جيش الاحتلال ومستوطنيه الفاشيين، وإشعال نقاط التماس في كل مكان من أرضنا الفلسطينية.

كما جددت "حماس" الدعوة لأبناء شعبنا في الضفة والقدس إلى الالتحام مع الحراك الجماهيري العالمي، خلال أيام الجمعة والسبت والأحد (22 و23 و24 آب/ أغسطس) وما بعدها، وتصعيد ضربات المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه في كافة مواقع التماس.

وأكدت "حماس"، أنه لا أمان لهذا المحتل الغاشم على أرضنا، وأنّ شعبنا وأبطاله سيواصلون ضرب المحتل وقطعان مستوطنيه حتى تحرير الأرض والمقدسات، ودحر العدوان عن شعبنا الصامد.

المصدر / فلسطين أون لاين