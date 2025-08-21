الاحتلال يهدم منشآت سكنية وزراعية في بيت لحم والأغوار

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غرف سكنية ومنشأة زراعية شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية، في وقت اقتحمت فيه تجمع عين الحلوة بالأغوار الشمالية وشرعت بعمليات هدم إضافية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت قرية الرشايدة وهدمت غرفة سكنية يملكها المواطن علي محمد رشايدة، بحجة البناء دون ترخيص.

كما هدمت منشأة زراعية في قرية الخاص تبلغ مساحتها نحو 40 مترا مربعا، بعد أن كان صاحبها قد تلقى إخطارا بالهدم قبل نحو شهر ومنح مهلة قصيرة لا تكفي.

وأوضح رئيس مجلس قروي الخاص، خضر حمدان، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة ممنهجة للتضييق على المزارعين وفرض قيود على التوسع العمراني والزراعي، بهدف حرمان المواطنين من مصدر رزقهم وزيادة معاناتهم.

وفي الأغوار الشمالية، اقتحمت قوات الاحتلال تجمع عين الحلوة وشرعت بهدم منشآت تابعة للمواطنين جهاد جابر وفاطمة عليان وقدري عليان وأبنائه.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية اعتداءات يومية من المستوطنين، تشمل مهاجمة المنازل والمزارع، وملاحقة الرعاة، وسرقة الممتلكات، في ظل انتهاكات متصاعدة من قوات الاحتلال تتمثل بالإخطارات وعمليات الهدم والسيطرة على الأراضي والممتلكات.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفا و122 شهيدًا، و156 ألفا و758 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 269 شخصا، بينهم 112 طفلا.

المصدر / وكالات