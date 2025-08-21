شهيد بقصف الاحتلال دراجة نارية في دير سريان جنوب لبنان

ارتقى شهيد، صباح اليوم الخميس، بقصف الاحتلال دراجة نارية في بلدة دير سريان جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء الشهيد سليم الخطيب جراء قصف الاحتلال دراجة نارية في بلدة دير سريان جنوب لبنان.

يأتي هذا الاعتداء بعد أقل من 24 ساعة على عدوان مماثل نفذه الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف بلدة الحوش في مدينة صور، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

كما شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية في الجنوب.

وأطلق لاحتلال صاروخاً من نوع أرض-أرض من داخل الأراضي المحتلة باتجاه منطقة "الراس" في بلدة دير الزهراني، وفقًا لمراسل قناة الميادين.

وفي السياق ذاته، لفتت "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق بكثافة وعلى علو منخفض في أجواء مناطق جنوب لبنان.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لإعلان وقف الأعمال العدائية، الذي أُعلن في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

يُذكر أنّ الحكومة اللبنانية كانت قد أقرّت، في 5 آب/أغسطس 2025، قراراً يقضي بسحب سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة اللبنانية، وذلك في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي وعدم انسحابه من النقاط الـ5 التي احتلها في الأراضي اللبنانية.

المصدر / وكالات