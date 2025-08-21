غوتيريش يدين خطة الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضَّفَّة الغربيَّة

أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تصديق الاحتلال على بناء 3400 وحدة سكنية بمنطقة "إي1" في الضفة الغربية.

ودعا غوتيريش دعوته لـ "إسرائيل" إلى التوقف الفوري عن الأنشطة الاستيطانية، مؤكدًا أنَّ مستوطنات "إسرائيل" بالضفة المحتلة والقدس الشرقية انتهاك للقانون الدولي، وتتناقض مع القرارات الأممية.

وأوضح، أنَّ المضي قدما في مشروع "إي1" الاستيطاني بالضفة تهديد وجودي لحل الدولتين.

وأمس الأربعاء، صادق "مجلس التخطيط الأعلى" في وحدة "الإدارة المدنية" في الجيش الإسرائيلي على خطة بناء استيطاني في المنطقة E1 شرق القدس المحتلة.

وذكرت "هآرتس" العبرية، أنَّ الخطة تشمل بناء أكثر من 3401 وحدة سكنية، إضافة إلى إقامة مستوطنة جديدة باسم "عشأهل" وتشمل إقامة 342 وحدة سكنية ومبان عامة.

ويوم الاثنين، أعلنت محافظة القدس أن نحو 7 آلاف مواطن يعيشون في 22 تجمعاً في بادية القدس، يواجهون خطر التهجير القسري، جراء تنفيذ مشروع الاستيطان "الإسرائيلي" المعروف بـE1 إلى جانب مشروع شارع السيادة.

وقالت المحافظة، إن "المشروع الاستيطاني سيعزل ويفصل تجمعَي جبل البابا ووادي جمل عن بلدة العيزرية بشكل شبه كامل، حيث يقطن في هذين التجمعين نحو 100 نسمة".

وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أعلن قبل عدة أيام موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن المخطط الاستعماري في المنطقة "E1"، الواقعة شرق القدس، ما يعني ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض.

وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأرضي المحتلة "بيتسيلم"، سيؤدّي تنفيذ مخططات البناء في منطقة E1 إلى خلق تواصل عمرانيّ بين مستوطنة معاليه أدوميم وبين القدس، وسيزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أجزاء الضفة الغربية، وسيمس بالتواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.

المصدر / فلسطين أون لاين