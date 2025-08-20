فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحةبغزَّة: 58 شهيدًا و 185 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الاحتلال يصادق على مخطط بناء استيطاني في المنطقة E1 شرقي القدس المُحتلة

ريال مدريد يجني الملايين من بيع نجوم أكاديميته.. طالع بالأرقام

قوةٌ قسَّامية تُغير على موقعٍ لجنود الاحتلال جنوب خانيونس وهذه تفاصيل الحدث

المنظمات الأهلية: قرارات الإخلاء الجديدة خطرة في ظل غياب أي مكان آمن في غزة

كل ما تريد أن تعرفه عن آيفون 17.. الموعد والمواصفات والسعر

الإسناد الجماهيري وسنن التدافع: نصرة المقاومة في مواجهة مشروع إسرائيل الكبرى

وزير خارجية الدنمارك: الاعتراف بدولة فلسطين "مسألة وقت"

"هل كانت محاولة أسر؟".. مقاومون يُهاجمون نقطة تمركز للواء كفير في رفح والإعلام العبري ينشر تفاصيل جديدة

بن غفير يُعلِّق صور الدَّمار في غزَّة أمام زنازين الأسرى الفلسطينيين في سُّجون الاحتلال (شاهد)

الاحتلال يصادق على مخطط بناء استيطاني في المنطقة E1 شرقي القدس المُحتلة

20 اغسطس 2025 . الساعة 13:14 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يصادق على مخطط بناء استيطاني في المنطقة E1 شرقي القدس المُحتلة

صادق "مجلس التخطيط الأعلى" في وحدة "الإدارة المدنية" في الجيش الإسرائيلي على خطة بناء استيطاني في المنطقة E1 شرق القدس المحتلة.

وذكرت "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، أنَّ الخطة تشمل بناء أكثر من 3401 وحدة سكنية، إضافة إلى إقامة مستوطنة جديدة باسم "عشأهل" وتشمل إقامة 342 وحدة سكنية ومبان عامة.

ويوم الاثنين، أعلنت محافظة القدس أن نحو 7 آلاف مواطن يعيشون في 22 تجمعاً في بادية القدس، يواجهون خطر التهجير القسري، جراء تنفيذ مشروع الاستيطان "الإسرائيلي" المعروف بـE1 إلى جانب مشروع شارع السيادة.

وقالت المحافظة، إن "المشروع الاستيطاني سيعزل ويفصل تجمعَي جبل البابا ووادي جمل عن بلدة العيزرية بشكل شبه كامل، حيث يقطن في هذين التجمعين نحو 100 نسمة".

وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أعلن قبل عدة أيام موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن المخطط الاستعماري في المنطقة "E1"، الواقعة شرق القدس، ما يعني ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض.

وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأرضي المحتلة "بيتسيلم"، سيؤدّي تنفيذ مخططات البناء في منطقة E1 إلى خلق تواصل عمرانيّ بين مستوطنة معاليه أدوميم وبين القدس، وسيزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أجزاء الضفة الغربية، وسيمس بالتواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#تهجير المقدسيين #ضم الضفة #طوفان الأقصىى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة