تقارير: حماس تسلَّم ردُّها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النَّار

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت مصادر في حركة حماس، مساء اليوم الإثنين، بأن الحركة وافقت على اقتراح الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي تم تقديمه بالأمس، مؤكدة أن ردها الرسمي سلم إلى الوسيطين القطري والمصري.

ووفق ما نقلته مصادر للتلفزيون العربي، فإن الرد كان "إيجابيًا" وجاء بعد التشاور مع الفصائل الفلسطينية.

وأوضحت أن المقترح يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، مقابل إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين و18 جثة، إلى جانب الإفراج عن أسرى فلسطينيين.و

يشمل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر، على أن تبدأ المفاوضات لإنهاء الحرب منذ اليوم الأول لوقف النار.

كما أشارت المصادر إلى أن الدوحة والقاهرة ستعملان على دعوة المبعوث ستيف ويتكوف إلى المنطقة لبدء عملية التفاوض مع الإسرائيليين.

وقال مسؤول فلسطيني مطلع اليوم الإثنين إن المقتر،ح يشكل إطاراً لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس حول وقف دائم لإطلاق النار.

وأكد مصدر في حركة الجهاد الإسلامي أن المبادرة تشمل صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن الفصائل الفلسطينية تتعاطى بإيجابية مع المبادرة بما يضمن التخفيف من معاناة المدنيين في غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدًا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.