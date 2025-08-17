حماس: المصادقة على خطط احتلال غزة إعلان عن موجة جديدة من الإبادة والتهجير

فلسطين أون لاين

17 اغسطس 2025 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن اعتزام رئيس أركان جيش الاحتلال المصادقة على خطط احتلال مدينة غزة وتسريع العمليات العسكرية فيها، يمثل إعلانًا عن بدء موجة جديدة من "الإبادة الوحشية وعمليات التهجير الإجرامي" لمئات الآلاف من سكان المدينة والنازحين إليها.

 

وأكدت الحركة في بيان صحفي، أن هذا الإعلان يجسد "العنجهية الصهيونية والاستهتار بالقوانين الدولية"، ويعكس "إصرار الاحتلال على المضي في حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من اثنين وعشرين شهراً بغطاء أمريكي ووسط صمت دولي مخزٍ".

 

واعتبرت الحديث عن إدخال خيام إلى جنوب قطاع غزة تحت عنوان "الترتيبات الإنسانية" هو "تضليل مفضوح" يهدف إلى التغطية على "جريمة وحشية يتهيأ الاحتلال لتنفيذها".

 

وأشارت حماس، إلى أن الأمم المتحدة رفضت هذه الخطوات لافتقارها إلى أدنى المعايير الإنسانية ولتمثلها "وسائل ضغط إجرامية على المدنيين لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية".

 

وأضاف أن ما يجري في غزة "ليس معزولاً عن الضفة الغربية"، حيث تتواصل "الاقتحامات اليومية واعتداءات المستوطنين المسلحة وحرق الممتلكات"، في مشهد اعتبرته الحركة دليلاً على "وحدة المشروع الصهيوني القائم على طرد الفلسطينيين من أرضهم وسلب حقوقهم وصولاً إلى تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية".

 

وبينت أن خطوات حكومة نتنياهو لتهجير الفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم تترافق مع "الكشف الصريح عن نوايا إقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى على حساب الأردن ومصر وسوريا ولبنان والعراق وغيرها".

 

وأكدت أن هذا المخطط "يفرض ويحتّم إسناد شعبنا ومقاومته باعتبارها خط الدفاع الأول عن الدول العربية والإسلامية في وجه الأطماع الصهيونية".

 

وجددت حماس التأكيد على أن "اللحظة الراهنة تستدعي موقفاً وطنياً موحداً لبناء استراتيجية مقاومة شاملة"، داعية الدول العربية والإسلامية إلى "اتخاذ خطوات واضحة للتصدي للكيان الفاشي في ظل ما يعلنه من مشاريع تستهدف دول وشعوب المنطقة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #جرائم حرب #احتلال غزة

