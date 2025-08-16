انتهاكات مُتصاعدة واعتقالات متواصلة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات جديدة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، طالت عدداً من الشبان بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

ففي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء ومخيم العين وداهمت منازل المواطنين، حيث اعتقلت كلاً من محمد القيسي، وعادل دويكات من عمارة إسكان الزهراء غرب المدينة، إضافة إلى موسى الساحلي من منطقة المساكن الشعبية شرق نابلس.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الحاج يوسف الشقير ونجله محمود الشقير من بلدة كفر راعي جنوب المدينة، كما اعتقلت المواطن محمود السعدي من جبل أبو ظهير.

كما طالت الاعتقالات الشاب إيهاب مهنا من بلدة دير الغصون شمال طولكرم.

المصدر / فلسطين أون لاين