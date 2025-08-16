فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في غزة.. احتياجات ملحة وجيوب فارغة

"مصائد الموت" تصيب الشاب "نصر" ليصبح طريح الفراش

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 16 أغسطس 2025

الأمم المتحدة: استهداف "إسرائيل" للجان تأمين المُساعدات ساهم بتفشي المجاعة بغزة

أوكسفام: (إسرائيل) تستخدم "المنع" سلاحًا لمنع الإغاثة بغزة

خبير يمني: ضربات صنعاء على مواقع حيوية إسرائيلية تكشف عن تحول في مسار المواجهة

"سمير".. طفل من غزة يحلم بالجري مجددًا بطرفين صناعيين

طلبات مذكرات توقيف بن غفير وسموتريتش جاهزة بالجنائية الدولية.. لماذا لم ترَ النَّور حتى الآن؟

"غزة الإنسانية" تكشف عن دعم مالي من عدة دول أوروبية

كتائب القسَّام تبثُّ مشاهد نوعيَّة لقنص جنود الاحتلال شرق مدينة غزَّة

أوكسفام: (إسرائيل) تستخدم "المنع" سلاحًا لمنع الإغاثة بغزة

16 اغسطس 2025 . الساعة 09:26 بتوقيت القدس
...
أوكسفام: (إسرائيل) تستخدم "المنع" سلاحًا لمنع الإغاثة بغزة

أكد متحدث باسم منظمة أوكسفام الدولية أن (إسرائيل) تستخدم أساليب المنع سلاحًا من أجل إحباط جهود الإغاثة في قطاع غزة.

وأشار المتحدث باسم أوكسفام، كريس ماكنتوش، إلى مواجهة معوقات كثيرة في قطاع غزة، ولا سيما القصف المستمر وتحليق المسيرات.

ولفت ماكنتوش إلى وجود تأخير متعمد من إسرائيل في السماح لنا بإدخال المساعدات.

ونوه إلى أن (إسرائيل) تمنع أوكسفام من إدخال المولدات الكهربائية بذرائع أمنية.

ومنذ 2 مارس من العام الجاري، فرضت قوات الاحتلال حصارا شبه كامل على القطاع، ولم تسمح بدخول سوى كميات ضئيلة من المساعدات. ونتيجة لذلك، لم تعد هناك أي مخزونات من المساعدات الإنسانية لدى الوكالات الدولية العاملة داخل غزة.

وقد اضطرت الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية الدولية إلى تخزين أكثر من 420 ألف منصة تحميل من المساعدات العالقة الآن في مستودعات بالمنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #المجاعة في غزة #منع إدخال المساعدات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة