أوكسفام: (إسرائيل) تستخدم "المنع" سلاحًا لمنع الإغاثة بغزة

أكد متحدث باسم منظمة أوكسفام الدولية أن (إسرائيل) تستخدم أساليب المنع سلاحًا من أجل إحباط جهود الإغاثة في قطاع غزة.

وأشار المتحدث باسم أوكسفام، كريس ماكنتوش، إلى مواجهة معوقات كثيرة في قطاع غزة، ولا سيما القصف المستمر وتحليق المسيرات.

ولفت ماكنتوش إلى وجود تأخير متعمد من إسرائيل في السماح لنا بإدخال المساعدات.

ونوه إلى أن (إسرائيل) تمنع أوكسفام من إدخال المولدات الكهربائية بذرائع أمنية.

ومنذ 2 مارس من العام الجاري، فرضت قوات الاحتلال حصارا شبه كامل على القطاع، ولم تسمح بدخول سوى كميات ضئيلة من المساعدات. ونتيجة لذلك، لم تعد هناك أي مخزونات من المساعدات الإنسانية لدى الوكالات الدولية العاملة داخل غزة.

وقد اضطرت الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية الدولية إلى تخزين أكثر من 420 ألف منصة تحميل من المساعدات العالقة الآن في مستودعات بالمنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين