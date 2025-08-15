إصابات في اعتداءات المستوطنين المُتصاعدة على رام الله والخليل

أصيب 5 أشخاص، وأحرقت 3 مركبات ومنزل، اليوم الجمعة، في هجمات واعتداءات إرهابية، شنهما مستوطنون وسط وجنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وهاجمت مجموعة من المستوطنين بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله بالضفة الغربية، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين أطلقوا النار تجاه الأهالي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، جرى نقلهم إلى مجمع رام الله الطبي لتلقي العلاج.

وأصاب المستوطنون، شابين بالرصاص الحي، خلال الهجوم على منطقة "البرج" شرق البلدة.

وصباح اليوم، أحرق مستوطنون، أربع مركبات وأجزاء من منزل في بلدة عطارة شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين هاجموا المنطقة الشرقية من عطارة، وأضرموا النار بأربع مركبات، وألقوا زجاجات حارقة على منزل ما تسبب بأضرار مادية به، كما خطوات شعارات عنصرية على الجدران، فيما هرعت مركبات الإطفاء لإخماد النيران التي اشتعلت.

ولفتت المصادر إلى أن جيش الاحتلال اقتحم المنطقة لتأمين الحماية المستوطنين.

وأعاد مستوطنون يوم أمس الخميس، نصب الخيام الاستيطانية على أراضي جبل "خربة طرفين" قرب مدخل بلدة عطارة، وذلك في أعقاب هدمها من قبل جيش الاحتلال أربع مرات في السابق.

ويوم الاثنين الماضي، أقام المستوطنون البؤرة للمرة الأولى، في مسعى للاستيلاء على الجبل الذي تقدر مساحته بنحو 2000 دونم، وهو يعد منطقة أثرية.

وأُصيب شخص وزوجته، اليوم الجمعة، بجروح ورضوض جراء اعتداء المستوطنين عليهم بالضرب بالعصي والهراوات، في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن مستوطنين، هاجموا مساكن المواطنين في قرية سوسيا بمسافر يطا، واعتدوا بالضرب على المواطن خضر جمعة النواجعة، وزوجته فاطمة خليل النواجعة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح بالرأس والأيدي إثر الاعتداء عليهم بالعصي والهراوات، ونقلا إلى مستشفى يطا الحكومي.

كما هاجم مستوطنون مسكن الفلسطيني ناصر النواجعة، وكسروا عددا من الأشجار المثمرة، بالإضافة إلى تحطيم مركبة المواطن خضر النواجعة .

ونفذ المستوطنون 466 اعتداء الشهر الماضي، في واحدة من ذروات إرهاب المستوطنين التي استهدفت القرى والتجمعات البدوية الفلسطينية، تركزت في محافظات رام الله بواقع 126 اعتداء، والخليل بـ103 اعتداءات، ونابلس بـ83 اعتداء، وبيت لحم بـ39 اعتداء.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ما لا يقل عن 1014 شخصا، إضافة إلى نحو 7 آلاف مصاب، وأكثر من 18 ألفا و500 أسير، بحسب معطيات فلسطينية.

المصدر / وكالات