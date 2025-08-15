فلسطين أون لاين

15 اغسطس 2025 . الساعة 08:39 بتوقيت القدس
حماس تأسف لتصريحات وزيرة خارجية السلطة حول سلاح المُقاومة.. "لا تخدم شعبنا ومصالحه الوطنية"

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن أسفها للتصريحات الصادرة عن وزيرة خارجية السلطة الفلسطينية، فارسين أغابيكان، التي دعت فيها إلى تسليم سلاح المقاومة، ونرى أن مثل هذه التصريحات لا تخدم شعبنا ومصالحه الوطنية.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي، أمس الخميس، أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني يفرضه وجود الاحتلال، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة كامل حقوق شعبنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت، إننا "نستغرب صدور هذه المواقف في وقت يواصل فيه الاحتلال الفاشي حرب الإبادة الوحشية في قطاع غزة، ويفرض وقائع خطيرة على الأرض في الضفة المحتلة، كان آخرها خطة سموتريتش التي تهدف إلى عزل القدس، وتقسيم الضفة، وسلب أراضيها، وصولاً إلى تهجير أهلها".

وجددت "حماس" دعوتها لقيادة السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن هذه التصريحات، والوقوف مع شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية، لإسقاط مخططات الاحتلال الرامية لإبادته وطرده من أرضه، مؤكدين أن مستقبل غزة وفلسطين سيقرّره شعبنا الموحّد، لا الاحتلال ولا إملاءاته.

