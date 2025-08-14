نادي الأسير: جرائم الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين تتطلَّب تحركًا دوليًا عاجلًا

قال نادي الأسير الفلسطيني، تعقيبًا على رسالة التحذير التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن معلومات موثقة حول ارتكاب دولة الاحتلال "عنف جنسي" بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون ومراكز احتجاز وقواعد عسكرية، ودفعها باتجاه احتمالية إدراجها لقوائم الدول المرتكبة لهذا النوع من الجرائم في التقرير الأممي القادم حول ممارسة "العنف الجنسي" في مناطق "النزاعات".

وأوضح نادي الأسير، اليوم الخميس، أإنّ استمرار المنظومة الحقوقية الدولية بتوجيه تحذيرات والتعبير عن حالة القلق والفزع إزاء الجرائم التي ترتكبها "دولة" الاحتلال في ضوء استمرار حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الشامل على شعبنا، وأحد أوجه حرب الإبادة، الجرائم الممنهجة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، لم تعد كافية.

وشدد على أن جرائم الاحتلال تتطلب من المنظومة الحقوقية، أنّ تستعيد دورها اللازم الذي فقدته جرّاء حالة العجز الممنهجة التي طالت دورها منذ بدء الإبادة بشكل خاص.

وتابع نادي الأسير، إن "حجم الجرائم والانتهاكات التي تابعتها العديد من المؤسسات المختصة، بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تجاوزت قدرتنا على توصيفها، بدءاً من جرائم التعذيب الممنهجة والتي لم تعد محصورة في مفهوم التعذيب المتعارف عليه قانونياً، حيث تحوّل كل شيء في بنية السجن والمعسكر إلى أداة للتعذيب، ويسبق ذلك جرائم وانتهاكات يواجهها المعتقلون منذ لحظة اعتقالهم".

ولفت إلى أنّ الإفادات والشهادات التي حصلت عليها المؤسسات وتحديداً من معتقلي غزة، تشكّل أدلة دامغة حول الجرائم التي تعرضوا لها ومنها الجرائم الجنسية، مشيرًا إلى الفيديو المسرب الذي يتضمن مقطعًا لجنود الاحتلال وهم يغتصبون أحد معتقلي غزة في معسكر "سديه تيمان" الذي شكّل أحد أبرز المعسكرات وما تزال كعنوان لجرائم التعذيب، إلى جانب العديد من السجون والمعسكرات التي وثقت فيها شهادات حول مستوى مشابه من الجرائم، والتي أدت إلى استشهاد 76 أسير ومعتقلا منذ بدء حرب الإبادة وهم فقط الشهداء المعلومة هوياتهم، فيما لا يزال العشرات من المعتقلين الشهداء رهن جريمة الإخفاء القسري.

يُذكر أنّ الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة فرض سياسات ونفذ جرائم مهولة بحقّ الآلاف من الأسرى وما يزال، وأبرزها جرائم التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، والتي يهدف من خلالها قتل الأسرى وسلبهم إنسانيتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين