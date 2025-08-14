وزارة الصحة بغزة تفتح باب التطوع للممرضين والممرضات لدعم المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن فتح باب التسجيل للممرضين والممرضات الراغبين في التطوع لدعم المستشفيات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الكوادر الطبية وضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية الأساسية والطارئة للمرضى والمصابين.

شروط ومعايير التقديم

دعت الوزارة الراغبين في التطوع إلى الاطلاع على الشروط التالية قبل التسجيل:

- المؤهلات العلمية: أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة علمية في تخصص التمريض من جامعة أو كلية معترف بها.

- رخصة مزاولة المهنة: الحصول على رخصة سارية المفعول من وزارة الصحة.

- الاستعداد للعمل: القدرة على العمل تحت الضغط وفي ظروف الطوارئ.

- الالتزام: التوقيع على نموذج إقرار يوضح حقوق وواجبات الطرفين.

- مدة التطوع: الالتزام بفترة تطوع لا تقل عن 3 أشهر.

كيفية التسجيل والبيانات المطلوبة

يتعين على المتقدمين تعبئة نموذج إلكتروني يتضمن عدة بيانات أساسية، منها:

- البيانات الشخصية: الاسم الرباعي، الاسم باللغة الإنجليزية، تاريخ الميلاد، رقم الهوية، والجنس.

- بيانات الاتصال: عنوان البريد الإلكتروني ورقم الجوال.

- المؤهلات المهنية: المسمى الوظيفي، وآخر مؤهل علمي مع ذكر اسم الجامعة وسنة التخرج.

- الخبرة والدورات: تفاصيل الخبرة العملية والدورات التي تم الحصول عليها.

- الوثائق المطلوبة: يجب على المتقدمين تحميل نسخة من صورة شخصية، وصورة عن الهوية، وشهادة التخرج، ورخصة مزاولة المهنة، مع ضرورة تسمية كل ملف برقم الهوية لتسهيل عملية الفرز.

تنويه هام: أشار الإعلان إلى أن الوزارة لا تلتزم بتوظيف المتطوعين بعد انتهاء فترة التطوع، ولا يحق للمتطوع المطالبة بأي عائد مادي خلال هذه الفترة.

للتسجيل، يمكن للمهتمين زيارة الرابط التالي: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين