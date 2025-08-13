بالأسماء.. 18 معتقلاً من غزة تم الحصول على أماكن احتجازهم

متابعة/ فلسطين أون لاين
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء عدد من معتقلي قطاع غزة، وأماكن احتجازهم في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، تتضمن هذه الردود أماكن احتجازهم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، وجزء آخر لم نتلق بشأنهم معلومات، وسيتم إعادة الفحص عن مصيرهم بعد مرور شهر على الرد الأخير المتمثل بحسب جيش الاحتلال أن لا معلومات بشأنهم.
وأرفقت هيئة شؤون الأسرى، في ختام بيانها، تذكيرًا لأهلنا في القطاع مرفق الرابط الخاص لإمكانية الفحص عن مكان احتجاز أبنائهم المعتقلين اضغط هنا
وبينت الهيئة والنادي أنه تم الحصول على ردود بشأن أماكن 18 أسيرا من غزة، على النحو التالي:
- * أحمد شاهر خضر شمالي/ سجن النقب
- * علاء درويش الغرباوي/ سجن النقب
- * محمد محمود حويلة/ سجن النقب
- * عماد جميل طافش/ سجن النقب
- * صابر محمد إبراهيم قدح/ سجن النقب
- * كرم دياب صالح أحمد/ سجن عوفر
- * صهيب محمد ذياب الحداد/ سجن نفحة
- * محمد أسامة أحمد يونس/ سديه تيمان
- * إبراهيم شعبان الشمالي/ سديه تيمان
- * أحمد حماد القرا/ سديه تيمان
- * عبد الرحمن محمد الصعيدي/ سجن عوفر
- * محمد مفيد أحمد أبو شمالة/ سجن النقب
- * خليل إبراهيم أحمد عابد/ سجن النقب
- * كايد جميل عبد الفتاح سلامة/ سجن النقب
- * شمس الدين عطية سلمان/ سجن النقب
- * علاء عماد شلايل/ سجن النقب
- * ماهز ناهض محمد عيسى/ سجن عوفر
- * سعيد عطية سعيد سكافي/ سجن عوفر