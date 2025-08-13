حماس: اعتداءات المستوطنين استكمال لسياسة الاحتلال الفاشي ومحاولاته للضم والتهجير

أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها عصابات المستوطنين بحق مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية، وما شهدناه صباح اليوم من عدوان إرهابي على بلدة دوما جنوب نابلس، هي استكمال لسياسة الاحتلال الفاشي ومحاولاته المستميتة لفرض الضم والتهجير.

وشدد شديد، اليوم الأربعاء، على أن عدوان جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين لن يجلب لهم إلا مزيدًا من الخيبة وإساءة الوجه، مؤكدا أن سياسة الترهيب التي تستهدف البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة لن تفلح في زحزحة أبناء شعبنا عن أرضهم وحقهم.

وأضاف، أن ما نشهده من مواجهات بطولية وتصدٍ من الأهالي يعكس روح الصمود والدفاع عن الأرض والكرامة، فشعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام عربدة المستوطنين وإرهابهم.

ووجَّه شديد التحية لأهالينا الثابتين في وجه إرهاب الاحتلال، ونشدّ على أيديهم، وندعوهم لمواصلة كل سبل المواجهة والتصدي لهذه الاعتداءات الوحشية، مجددًا العهد مع شعبنا على مواصلة درب الصمود والمقاومة حتى دحر الغزاة الإرهابيين عن كل شبر من أرضنا.

المصدر / فلسطين أون لاين