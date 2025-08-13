رئيس الوزراء الأسترالي: سياسة التجويع التي تمارسها "إسرائيل" في غزَّة جريمة حرب

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأربعاء، أن سياسة التجويع التي تمارسها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، تعتبر "جريمة حرب".

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "إيه بي سي نيوز" الأسترالية، أعرب فيها عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية في غزة.

وأوضح ألبانيز، أن التجويع وفقدان الأرواح جراء حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة المحاصر أمر "غير مقبول إطلاقًا".

وقال، إن تصرفات إسرائيل "لا مبرر لها"، وأن القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية منذ مارس/ آذار الماضي، ولّدت كارثة إنسانية في غزة.

وردًا على سؤال عمّا إذا كانت سياسة التجويع الإسرائيلية المتعمّدة تُعتبر "جريمة حرب"، قال ألبانيز: "بالتأكيد لا تتوافق مع القانون الدولي".

وتابع: "هناك أناس يعانون معاناة هائلة، ويعانون الجوع وفقدان الأرواح. ونشهد مقتل أناس أثناء محاولتهم الحصول على الطعام والماء. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

وشدد رئيس الوزراء الأسترالي على أن "ما يحدث في غزة إهانة للكرامة والقيم الإنسانية".

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدًا فلسطينيا وو154 ألفا و88 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 227 شخصا، بينهم 103 أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين