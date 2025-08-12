وفد من حماس إلى القاهرة لبحث مقترح جديد لوقف إطلاق النَّار

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت مصادر مطلعة إن وفدًا قياديًا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة خليل الحية، يتوجه اليوم الثلاثاء إلى القاهرة، بدعوة مصرية للقاء مسؤولين مصريين غدًا، في إطار جهود بلورة مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر فلسطيني أن الوفد سيبحث مع الجانب المصري والوسطاء "جهود التوصل لاتفاق شامل يتضمن هدنة مدتها 60 يومًا، تعقبها مفاوضات لوقف إطلاق نار طويل الأمد، وصفقة تبادل للأسرى تشمل جميع المحتجزين الأحياء والجثامين دفعة واحدة".

إلا أن المصدر استبعد وجود "أي جديد يدعو للتفاؤل" في ظل ما وصفه بتعطيل الاحتلال لأي اتفاق.

مصدر آخر في حماس أكد للوكالة أن الحركة "لم تتلقَّ حتى الآن أي مقترح جديد"، لكنه شدد على استعدادها للتوصل لاتفاق "إذا أوقف الاحتلال الإبادة والعدوان، وأنهى الحصار وسمح بتدفق المساعدات".

وفي المقابل، زعمت "هيئة البث الإسرائيلية" أن مصر عرضت على حماس صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل نزع سلاح الحركة، مع خطة انسحاب تدريجي للجيش من غزة تحت إشراف عربي–أميركي، وهو ما يتعارض مع موقف حماس الرافض مرارًا لأي مقترح لنزع السلاح أو خروجها من القطاع.

وتأتي التحركات بعد تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن بلاده تدفع نحو "اتفاق كامل وصفقة شاملة" لإنهاء الحرب، في ظل استمرار جهود الوساطة المصرية–القطرية–الأميركية، التي لم تثمر حتى الآن عن اتفاق خلال الجولات السابقة، آخرها التي جرت في الدوحة الشهر الماضي.

وتقوم مصر وقطر والولايات المتحدة بجهود وساطة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل الى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستمرت آخر جولة مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في الدوحة أسابيع برعاية الوسطاء، قبل أن تنتهي في 25 تموز/يوليو من دون أن تسفر عن نتيجة.

وخلال المفاوضات التي جرت في يوليو/تموز الماضي، طالبت حماس بانسحاب ملموس من المناطق التي يتواجد فيها الجيش داخل قطاع غزة مع تقليل "عمق المناطق العازلة التي يبقى فيها الاحتلال خلال الـ60 يوما، وتجنب المناطق كثيفة السكان لضمان عودة معظم الفلسطينيين إلى أماكنهم".

في حين رفضت إسرائيل ذلك، وأصرت على التواجد داخل القطاع مع زيادة عمقها في بعض المناطق مثل محور "فيلادلفيا" على طول الشريط الحدودي مع مصر، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.

ولأكثر من مرة، رفضت حماس أي مقترح لنزع سلاح المقاومة أو خروجها من قطاع غزة، مشددة على أن أي ترتيبات لمستقبل القطاع يجب أن تكون بتوافق فلسطيني.

وخلال المفاوضات الماضية، اشترطت حماس ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها عبر الآلية الأممية دون تدخل إسرائيلي، مع تعديلها على خريطة انسحاب إسرائيل من القطاع.