الإغاثة الطِّبيّة بغزَّة: المستشفيات استُنزفت مع استمرار منع دخول المُساعدات

قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في مدينة غزة محمد أبو عفش، إنَّ أعدادًا كبيرة من الجرحى يصلون إلى المستشفيات يوميًا عاجزون عن استقبالهم.

وأوضح أبو عفش في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنَّ المستشفيات والمراكز الصحية استنزفت مع استمرار منع دخول المساعدات.

وأشار إلى هناك زيادة طارئة لحالات سوء التغذية الحاد لدى أكثر من 18 ألف طفل.

ولفت إلى أنّ سكان غزة لا يجدون مياهًا للشرب والاغتسال ما تسبب في ظهور أمراض جلدية .

وأضاف أبو عفش، "على الأمم المتحدة إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة رسميًا".

ومؤخرا، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام"، واصفا الوضع الإنساني بأنه "غير مسبوق في مستويات الجوع واليأس"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن غزة بحاجة إلى مئات شاحنات المساعدات يوميا لإنهاء المجاعة التي تعانيها جراء الحصار والإبادة الجماعية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة "الإسرائيلية" 61 ألفا و499 شهيدًا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين