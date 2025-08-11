القسَّام تعلن عن سلسلة عمليَّات " نوعيَّة " ضدَّ الاحتلال في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، عن سلسلة عمليات "نوعيّة" ضد جنود الاحتلال وآلياته في عدو محاور في قطاع غزة.

وقالت الكتائب، في بلاغ عسكري، مساء اليوم، "تمكن مجاهدو القسام من قنص جنديين صهيونيين ببندقية "الغول" القسامية وأوقعوهما بين قتيل وجريح شرق حي التفاح شرق مدينة غزة".

كما أعلنت القسام، في بلاغ منفصل، عن استهداف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام عبر قناتها على "تليجرام"، اليوم الاثنين: "استهدفنا موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين بالقرب من تلة زعرب جنوب مدينة رفح جنوب القطاع بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114ملم".

وفي هجوم مدفعي آخر، دكت الكتائب موقع قيادة آخر للعدو على تلّة الصوراني شرق حي التفاح بعدة قذائف هاون، في استمرار لعمليات الرد والمواجهة العسكرية في القطاع.

ووفقًا لاعترافات الاحتلال، ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 898 جنديًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بينهم 18 قتيلاً خلال يوليو الماضي فقط.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.