مايكروسوفت تحقِّق في استخدام منصَّتها للتَّجسُّس على مكالمات الفلسطينيِّين

وكالات/ فلسطين أون لاين

تجري شركة "مايكروسوفت" تحقيقا حول كيفية استخدام "وحدة المراقبة العسكرية 8200" التابعة للجيش الإسرائيلي، لمنصة التخزين السحابي "أزور Azure".

ووفقا لثلاثة مصادر من الوحدة 8200، سهلت منصة التخزين السحابية التحضير لغارات جوية قاتلة ورسمت ملامح العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية.

ويحاول كبار المسؤولين التنفيذيين تقييم البيانات التي تحتفظ بها "الوحدة 8200" في "Azure" بعد أن كشف تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" كيفية استخدام وكالة التجسس الإسرائيلية منصة السحابة لتخزين مجموعة ضخمة من مكالمات الهواتف المحمولة الفلسطينية التي تم اعتراضها.

وتوصل تحقيق مشترك مع مجلة +972 الإسرائيلية وموقع Local Call الناطق بالعبرية، إلى أن الوحدة 8200 استخدمت منطقة مخصصة ومعزولة داخل "Azure" لتخزين تسجيلات ملايين المكالمات التي يتم إجراؤها كل يوم في غزة والضفة الغربية.

وبحسب مصادر "الوحدة 8200" التي تمت مقابلتها كجزء من التحقيق، فقد تم استخدام المعلومات الاستخباراتية المستمدة من مستودع ضخم من المكالمات الهاتفية المحفوظة في السحابة للبحث وتحديد أهداف القصف في غزة.

وأثار التقرير الذي نشر يوم الأربعاء، مخاوف بين المسؤولين في "مايكروسوفت" حول ما إذا كان بعض موظفيها المقيمين في إسرائيل شفافين تماما بشأن معرفتهم بكيفية استخدام "الوحدة 8200" لـ "Azure"، وفقا لمصادر مطلعة على الوضع.

وبحسب المصادر، فإن جهودا داخلية تجري حاليا لتحديد طبيعة المعلومات المخزنة في مراكز بيانات مايكروسوفت، وإعادة النظر في كيفية استخدامها من قبل الجيش الإسرائيلي في حربه على غزة.

في مايو، صرّحت مايكروسوفت بأن مراجعة لعلاقتها بالجيش لم تجد "أدلة حتى الآن" على استخدام "Azure" لاستهداف أو إيذاء أشخاص في غزة".

ويُعتقد أن نتائج المراجعة اعتمدت جزئيا على ضمانات تلقتها الشركة من موظفيها في إسرائيل.

لكن في الأيام الأخيرة، أثار بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في المقر الرئيسي للشركة في الولايات المتحدة، شكوكا حول صحة المعلومات التي تلقوها من بعض الموظفين في إسرائيل الذين يديرون علاقة الشركة مع الجيش.

وقال أحد المصادر المطلعة على المحادثات الداخلية، إن المسؤولين التنفيذيين لم يتمكنوا من التحقق من بعض المعلومات التي قدمها الموظفون في إسرائيل، وتساءلوا عما إذا كان الموظفون قد شعروا بارتباط أكبر بجيش بلادهم بدلا من صاحب عملهم.

وباستخدام وثائق مسربة من مايكروسوفت، تمكنت صحيفة "الغارديان" من تحديد هوية عدد من الموظفين المشاركين في إدارة مشاريع مع الوحدة 8200، والذين سبق أن شاركوا عبر الإنترنت أنهم خدموا في وحدة التنصت النخبوية أو أنهم جنود احتياطيون فيها، وهي وحدة تعادل في نطاقها وكالة الأمن القومي الأمريكية.

ورغم المخاوف التي أثارها المسؤولون التنفيذيون في الأيام الأخيرة، لم تُجرِ الشركة بعدُ المراجعة الرسمية التي أجرتها في وقت سابق من هذا العام لعملها مع الجيش الإسرائيلي.

وقد حفزت هذه المراجعة تقارير نشرتها "الغارديان" وغيرها، حول اعتماد إسرائيل على تكنولوجيا مايكروسوفت خلال هجومها على غزة.

وبحسب الملفات المسربة التي اطلعت عليها "الغارديان"، كانت مايكروسوفت بمن فيهم كبار المسؤولين التنفيذيين، على علم بأن الوحدة 8200 تخطط لنقل كميات كبيرة من البيانات الاستخباراتية الحساسة والسرية إلى Azure حيث بدأت الشركة العمل مع الوحدة في عام 2021 لإضافة تدابير أمنية متقدمة داخل منصة السحابة.

وتشير المستندات التي اطلعت عليها الصحيفة، إلى أن حجم البيانات المخزنة في خوادم "أزور" السحابية وصل في يوليو 2025 إلى أكثر من 11 ألف تيرابايت أو ما يصل إلى 200 مليون ساعة من التسجيلات الصوتية.

المصدر / وكالات