في يومها الـ 674.. آخر تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ674، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

سجّلت مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة وصول جثامين 47 شهيدا، بينهم 40 من منتظري المساعدات.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، وفاة 11 مواطنًا، متأثرين بسوء التغذية، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا التجويع الإسرائيلي وسوء التغذية منذ بدء حرب الإبادة إلى 212 شهيدًا، من بينهم 98 طفلًا. فيما ارتفع إجمالي عدد ضحايا الإبادة إلى أكثر من 212 ألف شهيد وجريح.

وأعلنت المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع حصيلة ضحايا عمليات الإنزال الجوي الخاطئة للمساعدات إلى 23 شهيدا و124 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

وأصيب عدد من النازحين الذين كانوا ينتظرون المساعدات برصاص قوات جيش الاحتلال قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن بقصف إسرائيلي صباح اليوم على منطقة دوار أبو حميد وسط خانيونس.

وأفاد شهود العيان بأن هناك المزيد من الشهداء مازالوا على الأرض بالمنطقة المستهدفة لم يتمكن المواطنون من نقلهم بسبب إطلاق النار عليهم من مسيرة اسرائيلية “كواد كابتر”.

وشنت طائرات الاحتلال غارة وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار على المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارتين على منطقة حي الأمل شمالي مدينة خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال غارة وسط مدينة خان يونس.

المصدر / فلسطين أون لاين