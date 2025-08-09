فلسطين أون لاين

09 اغسطس 2025 . الساعة 10:37 بتوقيت القدس
الاحتلال يداهم مدنًا في الضفة الغربية ويشنُّ حملة اعتقالات

واصلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، حملات الاعتقال في الضفة الغربية المحتلة، وسط مداهمات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

وأفادت مصادر صحفية، باعتقال قوات الاحتلال الشاب ثروت عارف محمد السويطي ووالده عارف محمد بدوي السويطي، بعد اقتحام منزلهما في بلدة بيت عوا غرب مدينة دورا بمحافظة الخليل، والاعتداء على الشاب بالضرب قبل اعتقاله.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن تركي الشواهين من بلدة يطا، والشاب أمير محمود حسن اشنيور من بلدة الظاهرية، خلال مداهمة منزليهما.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوبا، ومخيم العروب شمالا، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات المحافظة، وفتشت مركبات المواطنين، واحتجزت عددا من الشبان قبل الإفراج عنهم على مدخل بلدة إذنا والشيوخ غرب الخليل.

كما اعتقلت الشاب فارس ريم حنني من محافظة نابلس أثناء مروره عبر حاجز بيت فوريك شرق المدينة.

و اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب المدينة، وداهمت عدة منازل وفتشتها، فيما اقتحمت قوة أخرى من جيش الاحتلال مخيم بلاطة شرق المدينة وسط مداهمة للمنازل.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

