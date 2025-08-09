منح دراسية ممولة في بنغلاديش 2025/2026: دليل شامل للتقديم

تُعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر منح دراسية ممولة في بنغلاديش للعام الدراسي 2025/2026، وتغطي هذه المنح درجتي البكالوريوس والماجستير. إذا كنت تبحث عن فرصة لإكمال دراستك الجامعية أو العليا في الخارج، إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه المنح.

التغطية المالية والشروط العامة

تغطي المنحة الأقساط الدراسية للطلاب المقبولين. كما يتوفر سكن جامعي في جامعتي BRAC والجامعة الإسلامية للتكنولوجيا. يجب على الطالب تغطية باقي التكاليف الأخرى.

شروط القبول:

- لمنح البكالوريوس: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة لعامي 2024 أو 2025. يمكن لطلبة غزة الذين تقدموا لامتحان التحسين لعام 2023 أيضًا التنافس على هذه المنح.

- لمنح الماجستير: يجب أن يكون تقدير الطالب في درجة البكالوريوس "جيد" على الأقل.

الوثائق المطلوبة للتقديم

يجب تجهيز جميع الوثائق التالية باللغة الإنجليزية ومصدقة حسب الأصول:

- طلب الحكومة الخاص بالجامعة الإسلامية فقط.

- طلب الوزارة الإلكتروني (اضغط هنا)، يرجى الضغط هنا

- صورة عن شهادة الثانوية العامة وكشف العلامات، مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي.

- بالنسبة للمتقدمين للماجستير: صورة عن شهادة البكالوريوس وكشف العلامات، مصدقة من الوزارة.

- شهادة الصف العاشر.

- شهادة خلو أمراض مصدقة من وزارة الصحة.

- شهادة إثبات إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS/TOEFL) إن وجدت.

- شهادة عدم محكومية من وزارة العدل (لمنح البكالوريوس) أو شهادة حسن سلوك من وزارة الداخلية (لمنح الماجستير).

- صورة عن جواز السفر ساري المفعول.

- صورة عن شهادة الميلاد والهوية الشخصية.

ملاحظة هامة: بالنسبة لطلبة الضفة الغربية، يتم استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك من مديرية الداخلية في المحافظة. أما طلبة غزة، فيجب استخراجها من وزارة الداخلية في رام الله.

آلية التقديم والموعد النهائي

يجب على جميع المتقدمين تعبئة الطلب الإلكتروني للوزارة وتحميل الوثائق المطلوبة عليه. بعد ذلك، يتم تسليم جميع الوثائق المصدقة إلى أحد مقرات الوزارة.

آخر موعد للتقديم الإلكتروني وتسليم الوثائق هو يوم الاثنين الموافق 11/8/2025.

إذا كان لديك المزيد من الاستفسارات حول الجامعات والتخصصات المتاحة، يمكنك التواصل مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية المذكورة أعلاه، يرجى الضغط هنا

