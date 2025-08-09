القُوَّات اليمينَّة تنفِّذ 3 عمليات ضدَّ الاحتلال وتبعثُ رسالةً للأمَّة العربيَّة والإسلاميَّة

نفّذَ سلاحُ الجوِّ المسيَّرُ في القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ ثلاثَ عمليّاتٍ عسكريَّةٍ نوعيَّةٍ، استهدفتْ ثلاثةَ أهدافٍ لِلعدوِّ الإسرائيليِّ، وذلكَ بِـثلاثِ طائراتٍ مسيَّرة.

وقالت القوات المسلَّحة اليمنيَّة في بيان لها، أمس الجمعة، إن العمليةَ الأولى استهدفت مطارَ اللدِّ في منطقةِ يافا، واستهدفتِ الطائرتانِ الأخريانِ هدفينِ حيويَّينِ للعدوِّ الصهيونيِّ في منطقتَي بئرِ السبعِ وعسقلانَ بِـفلسطينَ المُحتلّةِ.

وأكدت القوات اليمنية أن العمليات الثلاث حقَّقت أهدفَها بنجاح.

ووجَّهت القوَّات اليمنية رسالتها لأبناءِ أمتنا العربيّة والإسلامية بالقول: " إذا لم تقفوا مع إخوانِكم في فلسطين اليومَ، وهم يعانون من التجويعِ الذي يشاهدُه كلّ العالم، فمتى ستقفون؟ متى تنتصرون لدينِكم، لأخلاقِكم، لإنسانيّتِكم، لفطرتِكم؟"

وأضافت، "أننا أمام جريمةِ إبادةٍ حتماً لن ينساها التاريخ، وبالتأكيد لن ينسى التاريخُ مواقف المتخاذلينَ المتقاعسين، ومواقفَ المتواطئين المتآمرينَ المشاركينَ في تنفيذِ الجريمةِ".

وجدّدت القوّات المسلّحة اليمنيّة تحذيراتِها لكافّة الشركات التي تتعامل مع موانئِ فلسطين المحتلّة بأنّ سفنَها سوف تتعرّض للاستهداف بغض النظر عن وجهتِها، وأنّ عليها سرعة إيقاف أيّ تعامل مع تلك الموانئِ حفاظاً على سلامة سفنها وسلامة طواقمِها.

وشددت على أنَ موقف اليمن ينبع من التزامه الدينيّ والأخلاقيّ والإنسانيّ تجاه مظلوميّة شعبِنا الفلسطينيِّ، وما يتعرّض له إخواننا في غزّة من حصارٍ وعدوانٍ، وهذا الموقف مستمرّ، وفي تصاعدٍ حتى وقفِ العدوانِ على غزّةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين