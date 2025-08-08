فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المكتب الحكومي: 197 حالة وفاة بسبب سوء التَّغذية والجوع الشَّديد منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

ارتفاع قياسي على درجات الحرارة.. تحذيرات من موجة حر شديدة تمتد لأسبوع

فصائل فلسطينية: الاحتلال يروّج لوهم السيطرة على القطاع.. وغزة عصيّة

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

هذا هو أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى على الإطلاق

​​​​​​​الوعري تحذر: الاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا وجودية على العرب باسم التوراة

"تشريد المشردين".. الغزيون يرفضون تهديدات الاحتلال ويتشبثون بالبقاء

آخر التَّطوُّرات.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 672

أمن المقاومة: الاحتلال يحاول اختراق الكوادر السيبرانية عبر حسابات وهمية

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 8 أغسطس 2025

المكتب الحكومي: 197 حالة وفاة بسبب سوء التَّغذية والجوع الشَّديد منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

08 اغسطس 2025 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
...
المكتب الحكومي: 197 حالة وفاة بسبب سوء التَّغذية والجوع الشَّديد منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، إحصائية جديدة توثِّق حالات الوفاة بسبب من المجاعة وسوء التغذية منذ بدء الإبادة الجماعيَّة وفرض الاحتلال حصارًا خانقًا، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية بكل أنواعها إلى قطاع غزة.

وقال المكتب الحكومي، إنه سجَّل 4 وفيات جراء سوء التغذية لعام 2023، فيما وثَّق 50 حالة وفاة عام 2024، مع اشتداد المجاعة.

ومنذ مطلع العام الحالي (2025) حتى اليوم الجمعة 8 أغسطس، سجَّل المكتب الحكومي 143 حالة وفاة، بسبب سوء التغذية والجوع الشديد.

وأشار إلى أنَّ إجمالي وفيات سوء التغذية منذ بدء الحرب 197 حالة وفاة، بينهم 96 شهيداً طفلاً، وعدد 101 بالغين.

وتزايدت في الأيام القليلة الماضية حالات الوفاة من سوء التغذية، وتحولت أجساد أطفال إلى هياكل عظمية، كما تزايدت حالات الإغماء لدى العديد من الغزّيين مع استفحال الجوع في ظل شح الغذاء، وتواصل الحصار "الإسرائيلي" الخانق على قطاع غزة.

وتزداد حدّة الجوع في قطاع غزة، فيما تعجز المنظمات الدولية عن إيجاد آلية لإدخال المساعدات والأدوية والمكملات الغذائية للأطفال المجوَّعين، نتيجة السياسات الإسرائيلية المفروضة، الأمر الذي يهدّد حياة الآلاف الذين يفتقرون إلى التغذية السليمة، فيما تتصاعد التحذيرات من خطورة التجويع المتعمّد في قطاع غزة. 

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا. 

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدًا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #المجاعة في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة